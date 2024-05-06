«Аталанта» уже в зоне Лиги чемпионов после волевой победы над «Салернитаной»

В предпоследнем матче 35-го тура Серии А «Салернитана» принимала «Аталанту». Гости выглядели заметно лучше, хотя пропустили первыми. В дебюте Алексей Миранчук с правого края штрафной в касание пробил рядом с дальней штангой. Джанлука Скамакка с разворота расстреливал ворота - блокировано. Лум Чауна неожиданно получил мяч от партнера, продрался к воротам и открыл счет. Адемола Лукман в упор наносил удар головой и не попал. Он же после перерыва красиво прошел вперед и снова промахнулся, уже ногой. Марио Пашалич был первым на мяче после подачи, скидка вдоль ворот, и Скамакка сравнял счет. Вскоре перехват мяча гостями, и Тён Копмейнерс издали зарядил в цель, закрытый голкипер не среагировал - 1:2. Концовка получилась на загляденье с шансами с обеих сторон, но счет не изменился.

«Аталанта» по дополнительным показателям вышла на пятое место и подвинула «Рому» из зоны Лиги чемпионов. Соперник - последний.