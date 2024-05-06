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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» уже в зоне Лиги чемпионов после волевой победы над «Салернитаной»

06 Мая 2024 • 20:59 Комментировать
Салернитана
1:2
Аталанта
окончен

В предпоследнем матче 35-го тура Серии А «Салернитана» принимала «Аталанту».  Гости выглядели заметно лучше, хотя пропустили первыми. В дебюте Алексей Миранчук с правого края штрафной в касание пробил рядом с дальней штангой. Джанлука Скамакка с разворота расстреливал ворота - блокировано. Лум Чауна неожиданно получил мяч от партнера, продрался к воротам и открыл счет. Адемола Лукман в упор наносил удар головой и не попал. Он же после перерыва красиво прошел вперед и снова промахнулся, уже ногой. Марио Пашалич был первым на мяче после подачи, скидка вдоль ворот, и Скамакка сравнял счет. Вскоре перехват мяча гостями, и Тён Копмейнерс издали зарядил в цель, закрытый голкипер не среагировал - 1:2. Концовка получилась на загляденье с шансами с обеих сторон, но счет не изменился.

«Аталанта» по дополнительным показателям вышла на пятое место и подвинула «Рому» из зоны Лиги чемпионов. Соперник - последний.

Протокол игры  
Салернитана1:2Аталанта
(1:0) Чауна Лум18'  
  57'Скамакка Джанлука (1:1)
  63'Копмейнерс Тëн (1:2)
Фиорилло ВинченцоПасалидис Триантафиллос  45' 46' (Пеллегрино Марко ( 46') Фасио ФедерикоПирола ЛоренцоСамбья Саломон 69' (Ленговски Матеуш ( 69') Брадарич Домагой 77' (Сфайт Андрес Эмил ( 77') Кулибали ЛассанаБашич ТомаЧауна ЛумВиньято Эмануэль 69' (Дзаноли Алессандро ( 69') Иквуемеси Чуквубуикем 60' (Вайссман Шон ( 60')
Запасные: Костиль БенуаСими НванквоМанолас КостасГрегорио СальватиМартеджани Агустин
Карнесекки МаркоДе Рон МартенХин ИсакСкальвини Джорджио 46' (Руджери Маттео ( 46') Хатебур ХансДзаппакоста ДавидеЭдерсон Хонорато 46' (Де Кетеларе Шарль ( 46') Пашалич МариоМиранчук Алексей 46' (Копмейнерс Тëн ( 46') Лукман Адемола 84' (Туре Эль Билал ( 84') Скамакка Джанлука 80' (Джимсити Берат ( 80')
Запасные: Баккер МитчелАдопо НдариПалестра МаркоРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо ХуанКоми Пьетро
06 мая. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Салернитана

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