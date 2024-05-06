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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Салернитаной»

06 Мая 2024 • 18:08 Комментировать
Салернитана
0:0
Аталанта
1 8.50 X 5.30 2 1.37
1-й тайм

Пресс-служба «Аталанты» поделилась информацией о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче с «Салернитаной».

Игра 35-го тура чемпионата Италии пройдет сегодня, 6 мая.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), Скальвини, Хин, де Рон, Хатебур, Дзаппакоста, Пашалич, Эдерсон, Миранчук, Лукман, Скамакка.

Начало встречи между «Салернитаной» и «Аталантой» запланировано на 19:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями поединка вы сможете в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Салернитану» со счетом 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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САЛЕРНИТАНА АТАЛАНТА
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Сегодня, 06 Мая
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