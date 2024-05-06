Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Салернитаной»

Пресс-служба «Аталанты» поделилась информацией о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче с «Салернитаной».

Игра 35-го тура чемпионата Италии пройдет сегодня, 6 мая.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), Скальвини, Хин, де Рон, Хатебур, Дзаппакоста, Пашалич, Эдерсон, Миранчук, Лукман, Скамакка.

Начало встречи между «Салернитаной» и «Аталантой» запланировано на 19:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями поединка вы сможете в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Салернитану» со счетом 4:1.