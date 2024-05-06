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«Милан» нацелится на форварда из Лиги 1, если сорвётся сделка по Зиркзее слухи

06 Мая 2024 • 12:08 Комментировать
Милан
...
Кальяри
11.05 21:45

Центральный нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Милане».

Как утверждает журналист Экрем Конур, вариант с подписанием 24-летнего канадца станет приоритетным для «Милана» в ближайшее трансферное окно, если клуб не сможет приобрести нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее, за которым гоняются ведущие европейские коллективы.

В текущем сезоне Дэвид появился на поле в 44 матчах во всех турнирах, забил 24 мяча и записал на свой счет восемь голевых передач.

Контракт форварда с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 50 миллионов евро.

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МИЛАН КАЛЬЯРИ
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У Адарабиойо есть вариант сразу с несколькими топ-клубами
12:08 · Италия. Серия А
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