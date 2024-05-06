Центральный нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Милане».

Как утверждает журналист Экрем Конур, вариант с подписанием 24-летнего канадца станет приоритетным для «Милана» в ближайшее трансферное окно, если клуб не сможет приобрести нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее, за которым гоняются ведущие европейские коллективы.

В текущем сезоне Дэвид появился на поле в 44 матчах во всех турнирах, забил 24 мяча и записал на свой счет восемь голевых передач.

Контракт форварда с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 50 миллионов евро.