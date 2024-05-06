Лаутаро Мартинес решил, в каком клубе хочет играть

Лидер атакующей линии миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможной пролонгации сотрудничества с «нерадзурри».

«Меня уже считают старожилом в «Интере». С моего первого дня в клубе ко мне относились по-особенному. Благодарен за это. В футболе нельзя загадывать наперед, но у меня есть желание подписать новый контракт. Мне здесь комфортно», - передает слова аргентинского футболиста инсайдер Джанлука ди Марцио на своем сайте.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний форвард провел 31 встречу. На счету Лаутаро 23 забитых мяча и две результативные передачи.