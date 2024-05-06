Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Ювентуса» Маккенни рассказал, где хочет продолжить карьеру

06 Мая 2024 • 09:10 Комментировать

25-летний американский полузащитник Уэстон Маккенни высказался насчет своего будущего в туринском «Ювентусе».

«У меня еще есть год по контракту со «старой синьорой». Сейчас мой агент ведет переговоры о продлении соглашения. Надеюсь, что останусь в Турине. Меня все устраивает в этом клубе», - передает слова американца инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 36 поединках туринского коллектива, в которых записал на свой счет десять результативных передач. Эксперты портала Tramsfermarkt оценивают рыночную стоимость Уэстона в 25 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу Гонка за «Золотую бутсу» Премьер-лиги: претенденты «Реал» решил отложить празднование чемпионства – названа причина
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.05.24 в 19:00
Салернитана Салернитана
Аталанта Аталанта
6.40 4.80 1.41
Видео
06.05.24 в 21:45
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
3.85 3.60 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет вернуть своего бывшего вратаря
10:28 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес решил, в каком клубе хочет играть
10:23 · Англия. Премьер-лига
Камада интересен лондонскому клубу
09:10 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса» Маккенни рассказал, где хочет продолжить карьеру
08:33 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Салернитаной»
08:18 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о Месси
08:07 · Италия. Серия А
Де Росси гордится ничье с «Ювентусом»
07:59 · Италия. Серия А
Аллегри - о матче с «Ювентусом»: «Мы рисковали проиграть» 1
05 Мая
23:42 · Италия. Серия А
«Рома» с «Ювентусом» выдали боевую ничью
21:15 · Италия. Серия А
«Рома» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:55 · Италия. Серия А
«Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» 2
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
18:11 · Италия. Серия А
«Эмполи» с «Фрозиноне» сыграли без голов на радость конкурентам
18:07 · Италия. Серия А
«Верона» ушла от зоны вылета, обыграв «Фиорентину»
17:50 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»
Все новости
Рекомендуем