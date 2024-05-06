Игрок «Ювентуса» Маккенни рассказал, где хочет продолжить карьеру

25-летний американский полузащитник Уэстон Маккенни высказался насчет своего будущего в туринском «Ювентусе».
«У меня еще есть год по контракту со «старой синьорой». Сейчас мой агент ведет переговоры о продлении соглашения. Надеюсь, что останусь в Турине. Меня все устраивает в этом клубе», - передает слова американца инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 36 поединках туринского коллектива, в которых записал на свой счет десять результативных передач. Эксперты портала Tramsfermarkt оценивают рыночную стоимость Уэстона в 25 миллионов евро.
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