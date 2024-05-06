Игрок «Ювентуса» Маккенни рассказал, где хочет продолжить карьеру

«У меня еще есть год по контракту со «старой синьорой». Сейчас мой агент ведет переговоры о продлении соглашения. Надеюсь, что останусь в Турине. Меня все устраивает в этом клубе», - передает слова американца инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.