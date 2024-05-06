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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Салернитаной»

06 Мая 2024 • 08:33 Комментировать
Салернитана
...
Аталанта
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Через 7 ч. 53 мин.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку своей команды на матч 35-го тура итальянской Серии А против «Салернитаны».

Всего к поединку готовятся 23 футболиста, сообщает пресс-служба бергамасков. Для команды Джан Пьеро Гасперини эта встреча станет выездной. Напомним, что «Аталанта» ведёт борьбу за попадание в топ-5 чемпионата Италии, а также продолжает выступление в Лиге Европы, где может выйти в финал.

В сезоне-2023/2024 на счету Миранчука 35 матчей, четыре забитых мяча и 11 голевых передач. В последнее время россиянин чаще начинает игры на скамейке запасных, выходя на поле по ходу встречи.

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САЛЕРНИТАНА АТАЛАНТА
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