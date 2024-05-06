Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о Месси

«У нас дружеские отношения. Месси – это игрок, который вписал свое имя в историю футбола. На тренировках складывается впечатление, что он занимается чем-то другим, нежели остальные. Лео демонстрирует вещи, которые ты никогда раньше не видел. Месси никогда не хочет проигрывать», - цитирует Лаутаро инсайдер Джанлука ди Марцио на своем сайте.