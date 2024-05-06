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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о Месси

06 Мая 2024 • 08:18 Комментировать

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, выступающий за миланский «Интер», поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси.

«У нас дружеские отношения. Месси – это игрок, который вписал свое имя в историю футбола. На тренировках складывается впечатление, что он занимается чем-то другим, нежели остальные. Лео демонстрирует вещи, которые ты никогда раньше не видел. Месси никогда не хочет проигрывать», - цитирует Лаутаро инсайдер Джанлука ди Марцио на своем сайте.

С лета 2023 года Месси выступает за американский клуб «Интер Майами». В составе этой команды 36-летний форвард провел 24 встречи, забил 22 мяча и сделал 11 ассистов.

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