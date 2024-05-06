Де Росси гордится ничье с «Ювентусом»

«Рома» хотела победить в матче с «Ювентусом», но и ничейным результатом в такой встрече вполне можно гордиться, заявил наставник римских «волков» Даниэле Де Росси.

«Мы провели отличную игру. Я могу только гордиться, радоваться. Ничьи не могут сделать нас счастливыми, но у парней есть настрой, желание идти вперёд, а это меня радует. Мы хотели выиграть», - приводит слова специалиста Джанлука Ди Марцио.

Де Росси возглавил римлян после того, как руководство приняло решение расстаться с Жозе Моуринью. В Серии А дела у команды идут не очень хорошо - «Рома» лишь пятая, зато в Лиге Европы «волки» добрались до полуфинала, в котором, правд, проиграли первый матч леверкузенскому «Байеру».

Напомним, что при Моуринью команда выигрывала Лигу конференций и выходила в финал Лиги Европы.