Аллегри - о матче с «Ювентусом»: «Мы рисковали проиграть»

В матче чемпионата Италии между «Ромой» и «Ювентусом» победителем могла выйти любая из команд, признался наставник туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть. «Рома» вернулась в игру, у нас были шансы, но в последние две минуты мы удивительным образом распоряжались мячом», - цитирует специалиста итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В итоге встреча завершилась со счётом 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме.

«Рома» сохранила за собой пятое место, при этом упустив шанс приблизиться к четвёртой «Болонье». Туринцы же по-прежнему замыкают тройку лидеров.