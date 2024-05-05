«Рома» с «Ювентусом» выдали боевую ничью

В главном матче тура в Серии А «Рома» принимала «Ювентус». Федерико Кьеза и Душан Влахович отметились неточными ударами в дебюте. Ответка соперника, и Расмус Кристенсен головой с десятка метров попал в перекладину. Бриан Кристанте пробил мимо голкипера, и защитник встал на пути мяча, но Ромелу Лукаку с подбора добавил мяч в сетку. На 31-й минуте Федерико Кьеза набросил мяч к линии вратарской, а там Глейсон Бремер переправил мяч в цель - 1:1. Дибала со штрафного обвел стенку, и мяч упал на сетку ворот.

Кьеза после перерыва блеснул техникой и со средней дистанции пробил в штангу, мяч по ленточке выкатился прочь от рамки. После корнера голкипер гостей с трудом добрался до мяча, после чего блеснул реакцией в ответ на непростой удар Расмуса Кристенсена. Мануэль Локателли был близок к голу, но его удар под планку был парирован. Аналогично бил Мойзе Кин, но вратарь «Ромы» еще раз выручил.

1:1, «Ювентус» идет третьим, соперник - пятым.