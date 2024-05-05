Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»

05 Мая 2024 • 20:55 Комментировать (1)
Милан
3:3
Дженоа
окончен

В воскресенье «Милан» принимал «Дженоа», доминировал на поле, но большую часть матча отыгрывался. Уже на первых минутах спорный пенальти в ворота «россонери», и Матео Ретеги уверенно открыл счет. Кристиан Пулишич слева со средней дистанции пробил в дальнюю штангу. Только на 45-й минуте фавориты отыгрались, Саму Чуквуэзе справа ворвался в штрафную и прострелил, а Алессандро Флоренци в упор забил головой - 1:1. Сразу после перерыва у гостей атака по правому краю с навесом на Калеба Экубана, голкипер не реагировал на удар - 1:2. Тут же Чуквуэзе с правого края штрафной вколотил мяч в дальний угол - вне игры, гола нет. На 72-й минуте Маттео Габбия сравнял счет ударом головой после корнера. Пулишич здорово обострил и создал момент для Оливье Жиру, который в касание вывел свою команду вперед. На 87-й минуте Мортен Торсби справа прострелил к воротам, и мяч от ноги защитника влетел в сетку - автогол и 3:3.

«Милан» идет вторым с отрывом в шесть очков от «Ювентуса», соперник - 12-й.

Протокол игры  
Милан3:3Дженоа
  5'Ретеги Матео (0:1)
(1:1) Флоренци Алессандро45'  
  48'Экубан Калеб (1:2)
(2:2) Габбия Маттео72'  
(3:2) Жиру Оливье75'  
  87'Тиав Малик (3:3)
Спортьелло МаркоФлоренци Алессандро 80' (Калюлю Пьер ( 80') Габбия МаттеоТомори ФикайоЭрнандес ТеоБеннасер Исмаэль 80' (Адли Ясин ( 80') Рейндерс Тиджани  43'Чуквуэзе Саму 81' (Тиав Малик ( 81') Пулишич КристианЛеау Рафаэл 67' (Окафор Ноа ( 67') Жиру Оливье
Запасные: Кальдара МаттиаLorenzo TorrianiТерраччано ФилиппоПобега ТоммазоСиа ДиегоДзероли КевинБартезаги ДавидеНава Лапо
Мартинес ХосепФольякко Алессандро 86' (Читтадини Джорджо ( 86') Де Винтер КониВаскес ХоанСпенс ДжедФрендруп МортенБадель Милан 74' (Хапс Ридгесиано ( 74') Торсби МортенКариколь Аарон 74' (Стротман Кевин ( 74') Экубан Калеб 87' (Пападопулос Христос ( 87') Ретеги Матео
Запасные: Леали НиколаСоммарива ДаниэлеБохинен ЭмильАнкей ДэвидСабелли Стефано
05 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Дженоа

Новости по матчу

Сегодня, 05 Мая
18:30
«Милан» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
17:50
«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»
04:04
«Милан» выбирает между тремя португальскими тренерами
02:22
Милан - Дженоа: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Мая
18:24
Прогноз на точный счёт матча Милан — Дженоа Серии А — 5 мая 2024
18:14
Пиоли прокомментировал слухи о своём уходе в «Наполи»
17:37
Надёжный прогноз и ставка на матч Милан – Дженоа чемпионата Италии – 5 мая 2024
13:34
Пиоли согласился возглавить «Наполи»
03 Мая
22:44
«Милан» нашёл замену главному тренеру команды Пиоли
20:02
Назван фаворит на должность тренера «Милана»
02 Мая
14:46
«Ювентус» и «Милан» вышли из гонки за Зиркзее, фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ 3
02:31
«Интер» выбыл из борьбы за Зиркзее – на игрока претендуют три топ-клуба
01 Мая
22:41
Дешам: «Переход в МЛС не повлияет на позиции Жиру в сборной»
30 Апреля
11:28
«Милан» намерен составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Мотту
03:58
Меньян успеет залечить травму до начала Евро-2024
02:28
Названы условия контракта Лопетеги с «Миланом»
28 Апреля
18:48
В Англии назвали три лучших качества Лопетеги
09:45
В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
05 Мая 2024 в 21:01
Милан в этом сезоне продолжает выдавать веселые матчи!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кальяри Кальяри
Лечче Лечче
1
1
2.06 3.35 3.50
Видео
Окончен
Эмполи Эмполи
Фрозиноне Фрозиноне
0
0
2.30 3.35 2.95
Видео
Окончен
Верона Верона
Фиорентина Фиорентина
2
1
3.45 3.35 2.09
Видео
Окончен
Милан Милан
Дженоа Дженоа
3
3
1.44 4.40 6.80
Видео
05.05.24 в 21:45
Рома Рома
Ювентус Ювентус
2.85 3.20 2.47
Видео
06.05.24 в 19:00
Салернитана Салернитана
Аталанта Аталанта
6.40 4.80 1.41
Видео
06.05.24 в 21:45
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
3.85 3.60 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
21:15 · Италия. Серия А
«Рома» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:55 · Италия. Серия А
«Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» 1
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
18:11 · Италия. Серия А
«Эмполи» с «Фрозиноне» сыграли без голов на радость конкурентам
18:07 · Италия. Серия А
«Верона» ушла от зоны вылета, обыграв «Фиорентину»
17:50 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»
17:14 · Италия. Серия А
«Интер» выбрал игрока на усиление обороны – переговоры уже идут
17:02 · Италия. Серия А
«Интер» близок к подписанию нового контракта с главной звездой
16:57 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо раскрыл будущее Саншеша
15:46 · Италия. Серия А
«Кальяри» в меньшинстве упустил победу над «Лечче»
09:51 · Германия. Бундеслига
Тухель может возглавить итальянский гранд 1
08:27 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» забивал в 42 матчах подряд, но «Сассуоло» хорошо защищался»
08:19 · Италия. Серия А
Мхитарян высказался о досрочном чемпионстве «Интера»
04:04 · Италия. Серия А
«Милан» выбирает между тремя португальскими тренерами
03:52 · Италия. Серия А
Индзаги: «Я бы сохранил весь текущий состав «Интера», если бы мог»
Все новости
Рекомендуем