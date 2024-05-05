«Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»

В воскресенье «Милан» принимал «Дженоа», доминировал на поле, но большую часть матча отыгрывался. Уже на первых минутах спорный пенальти в ворота «россонери», и Матео Ретеги уверенно открыл счет. Кристиан Пулишич слева со средней дистанции пробил в дальнюю штангу. Только на 45-й минуте фавориты отыгрались, Саму Чуквуэзе справа ворвался в штрафную и прострелил, а Алессандро Флоренци в упор забил головой - 1:1. Сразу после перерыва у гостей атака по правому краю с навесом на Калеба Экубана, голкипер не реагировал на удар - 1:2. Тут же Чуквуэзе с правого края штрафной вколотил мяч в дальний угол - вне игры, гола нет. На 72-й минуте Маттео Габбия сравнял счет ударом головой после корнера. Пулишич здорово обострил и создал момент для Оливье Жиру, который в касание вывел свою команду вперед. На 87-й минуте Мортен Торсби справа прострелил к воротам, и мяч от ноги защитника влетел в сетку - автогол и 3:3.

«Милан» идет вторым с отрывом в шесть очков от «Ювентуса», соперник - 12-й.