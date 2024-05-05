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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» с «Фрозиноне» сыграли без голов на радость конкурентам

05 Мая 2024 • 18:11 Комментировать
Эмполи
0:0
Фрозиноне

«Эмполи» и «Фрозиноне», команды расположившиеся прямо над зоной вылета, соперничали в 35-м туре Серии А. Гости постоянно наносили удары по воротам, но так и не добились успеха. На 20-й минуте Эммануэль Гьяси сорвал аплодисменты красивым ударом, но его гол отменили - вне игры. Это был единственный супершанс.

По итогам поединка команды делят 16-е место, опережая зону вылета на два очка.

Протокол игры  
Эмполи0:0Фрозиноне
Каприле ЭлияБерешиньски БартошИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноГьяси ЭммануэльПеццелла Джузеппе 84' (Какаче Либерато ( 84') Грасси Альберто 55' (Капуто Франческо ( 55') Марин РэзванФаццини Якопо 71' (Журковски Шимон ( 71'  74') Камбьяги Николо 71' (Канчельери Маттео ( 71') Ньянг М'Байе 55' (Мале Юссеф ( 55'  68')
Запасные: Бастони СимонеВертуа ФилиппоШпенди СтивенКоваленко ВикторГогличидзе СабаДестро МаттиаПеризан Самуэле
Черофолини МикелеЛирола ПольРоманьоли Симоне 73' (Чуни Марвин ( 73') Околи Меме  18'Цортеа НадирВалери Эмануэле  60'Маццителли ЛукаБарренечеа Энцо  74'Соуле Матиас 90' (Ибрагимович Арийон ( 90') Хеддира Валид 73' (Бонифаци Кевин ( 73') Брешианини Марко 85' (Джелли Франческо ( 85')
Запасные: Арруи АбдуГеджемис ФаресГарритано ЛукаБаэс ХаймеСек ДембаПальмизани ЛоренцоРейньер ЖезусФраттали ПьерлуиджиМонтеризи ИлариоМарчицца РиккардоЖорже Кайо
05 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Фрозиноне

Новости по матчу

04 Мая
17:18
Проверенный прогноз и ставка на матч Эмполи – Фрозиноне чемпионата Италии – 5 мая 2024
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