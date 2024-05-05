«Эмполи» с «Фрозиноне» сыграли без голов на радость конкурентам

«Эмполи» и «Фрозиноне», команды расположившиеся прямо над зоной вылета, соперничали в 35-м туре Серии А. Гости постоянно наносили удары по воротам, но так и не добились успеха. На 20-й минуте Эммануэль Гьяси сорвал аплодисменты красивым ударом, но его гол отменили - вне игры. Это был единственный супершанс.
По итогам поединка команды делят 16-е место, опережая зону вылета на два очка.
Протокол игры
Каприле Элия•Берешиньски Бартош•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Гьяси Эммануэль•Пеццелла Джузеппе84' (Какаче Либерато (84') •Грасси Альберто55' (Капуто Франческо (55') •Марин Рэзван•Фаццини Якопо71' (Журковски Шимон (71') • 74'Камбьяги Николо71' (Канчельери Маттео (71') •Ньянг М'Байе55' (Мале Юссеф (55') 68'
Черофолини Микеле•Лирола Поль•Романьоли Симоне73' (Чуни Марвин (73') •Околи Меме• 18'Цортеа Надир•Валери Эмануэле• 60'Маццителли Лука•Барренечеа Энцо• 74'Соуле Матиас90' (Ибрагимович Арийон (90') •Хеддира Валид73' (Бонифаци Кевин (73') •Брешианини Марко85' (Джелли Франческо (85')
05 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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