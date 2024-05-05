«Эмполи» с «Фрозиноне» сыграли без голов на радость конкурентам

«Эмполи» и «Фрозиноне», команды расположившиеся прямо над зоной вылета, соперничали в 35-м туре Серии А. Гости постоянно наносили удары по воротам, но так и не добились успеха. На 20-й минуте Эммануэль Гьяси сорвал аплодисменты красивым ударом, но его гол отменили - вне игры. Это был единственный супершанс.

По итогам поединка команды делят 16-е место, опережая зону вылета на два очка.