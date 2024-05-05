«Верона» ушла от зоны вылета, обыграв «Фиорентину»

В 35-м туре чемпионата Италии «Верона» одолела «Фиорентину» и серьёзно повысила шансы на выживание. Тейяни Нослин заработал пенальти в дебюте, а Дарко Лазович открыл счет, голкипер едва не парировал. Гаэтано Кастровилли зарядил в штангу. На 42-й минуте еще один момент у этого же игрока, на сей раз удар результативный - 1:1. На 59-й минуте после ошибки в обороне Николы Миленковича Нослин вырвал победу для «Вероны», которая уже в пяти очках над зоной вылета, соперник делит восьмое место.