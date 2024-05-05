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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» ушла от зоны вылета, обыграв «Фиорентину»

05 Мая 2024 • 18:07 Комментировать
Верона
2:1
Фиорентина

В 35-м туре чемпионата Италии «Верона» одолела «Фиорентину» и серьёзно повысила шансы на выживание. Тейяни Нослин заработал пенальти в дебюте, а Дарко Лазович открыл счет, голкипер едва не парировал. Гаэтано Кастровилли зарядил в штангу. На 42-й минуте еще один момент у этого же игрока, на сей раз удар результативный - 1:1. На 59-й минуте после ошибки в обороне Николы Миленковича Нослин вырвал победу для «Вероны», которая уже в пяти очках над зоной вылета, соперник делит восьмое место.

Протокол игры  
Верона2:1Фиорентина
(1:0) Лазович Дарко13'  
  42'Кастровилли Гаэтано (1:1)
(2:1) Нослин Тейяни59'  
Монтипо ЛоренцоСентонз ФабьенМаньяни Джанджакомо 85' (Давидович Павел ( 85') Коппола Диего  47'Винагре Рубен 63' (Тчатчуа Джексон ( 63') Сердар СуатДуда ОндрейЛазович Дарко 74' (Суслов Томаш ( 74') Фолоруншо Майкл  79' 85' (Силва Даниэл ( 85') Нослин ТейяниБонаццоли Федерико 46' (Свидерски Кароль ( 46')
Запасные: Матеус ЧарлисКьеза МаттиаКристиан КоррадиАнри ТомаТавшан ЭлаисПерилли СимонеМитрович СтефанБелахяне Реда
Кристенсен ОливерФараони Марко 84' (Белотти Андреа ( 84') Миленкович НиколаРаньери ЛукаПаризи ФабьяноЛопес Максим 70' (Мандрагора Роландо ( 70'  77') Дункан Альфред 62' (Бонавентура Джакомо ( 62') Иконе Жонатан 69' (Бельтран Лукас ( 69') Барак АнтонинКастровилли Гаэтано 63' (Куаме Кристиан ( 63') Нзола М'Бала
Запасные: Niccolo FortiniИнфантино ДжиноКайоде МайклКомуццо ПьетроМартинес Лукас IIКаприни МаатТерраччиано ПьетроМело АртурДодо ДомилсонБираги Кристиано
05 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Фиорентина

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04 Мая
17:00
Точный прогноз и ставка на матч Верона – Фиорентина чемпионата Италии – 5 мая 2024
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