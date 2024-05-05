«Верона» ушла от зоны вылета, обыграв «Фиорентину»

В 35-м туре чемпионата Италии «Верона» одолела «Фиорентину» и серьёзно повысила шансы на выживание. Тейяни Нослин заработал пенальти в дебюте, а Дарко Лазович открыл счет, голкипер едва не парировал. Гаэтано Кастровилли зарядил в штангу. На 42-й минуте еще один момент у этого же игрока, на сей раз удар результативный - 1:1. На 59-й минуте после ошибки в обороне Николы Миленковича Нослин вырвал победу для «Вероны», которая уже в пяти очках над зоной вылета, соперник делит восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Лазович Дарко13'
|42'Кастровилли Гаэтано (1:1)
|(2:1) Нослин Тейяни59'
Монтипо Лоренцо•Сентонз Фабьен•Маньяни Джанджакомо85' (Давидович Павел (85') •Коппола Диего• 47'Винагре Рубен63' (Тчатчуа Джексон (63') •Сердар Суат•Дуда Ондрей•Лазович Дарко74' (Суслов Томаш (74') •Фолоруншо Майкл 79'85' (Силва Даниэл (85') •Нослин Тейяни•Бонаццоли Федерико46' (Свидерски Кароль (46')
Кристенсен Оливер•Фараони Марко84' (Белотти Андреа (84') •Миленкович Никола•Раньери Лука•Паризи Фабьяно•Лопес Максим70' (Мандрагора Роландо (70') • 77'Дункан Альфред62' (Бонавентура Джакомо (62') •Иконе Жонатан69' (Бельтран Лукас (69') •Барак Антонин•Кастровилли Гаэтано63' (Куаме Кристиан (63') •Нзола М'Бала
05 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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