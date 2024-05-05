«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»

В воскресенье вечером «Милан» проведёт домашний матч Серии А против «Дженоа». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Спортьелло, Флоренци, Габбия, Томори, Тео Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч чемпионата Италии между «Миланом» и «Дженоа» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.