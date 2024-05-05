Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»

05 Мая 2024 • 17:50 Комментировать
Милан
...
Дженоа
1 1.48 X 4.60 2 6.90
Через 0 ч. 48 мин.

В воскресенье вечером «Милан» проведёт домашний матч Серии А против «Дженоа». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Спортьелло, Флоренци, Габбия, Томори, Тео Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч чемпионата Италии между «Миланом» и «Дженоа» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан

Новости по матчу

Сегодня, 05 Мая
04:04
«Милан» выбирает между тремя португальскими тренерами
02:22
Милан - Дженоа: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Мая
18:24
Прогноз на точный счёт матча Милан — Дженоа Серии А — 5 мая 2024
18:14
Пиоли прокомментировал слухи о своём уходе в «Наполи»
17:37
Надёжный прогноз и ставка на матч Милан – Дженоа чемпионата Италии – 5 мая 2024
13:34
Пиоли согласился возглавить «Наполи»
03 Мая
22:44
«Милан» нашёл замену главному тренеру команды Пиоли
20:02
Назван фаворит на должность тренера «Милана»
02 Мая
14:46
«Ювентус» и «Милан» вышли из гонки за Зиркзее, фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ 3
02:31
«Интер» выбыл из борьбы за Зиркзее – на игрока претендуют три топ-клуба
01 Мая
22:41
Дешам: «Переход в МЛС не повлияет на позиции Жиру в сборной»
30 Апреля
11:28
«Милан» намерен составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Мотту
03:58
Меньян успеет залечить травму до начала Евро-2024
02:28
Названы условия контракта Лопетеги с «Миланом»
28 Апреля
18:48
В Англии назвали три лучших качества Лопетеги
09:45
В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ДЖЕНОА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кальяри Кальяри
Лечче Лечче
1
1
2.06 3.35 3.50
Видео
Окончен
Эмполи Эмполи
Фрозиноне Фрозиноне
0
0
2.30 3.35 2.95
Видео
Окончен
Верона Верона
Фиорентина Фиорентина
2
1
3.45 3.35 2.09
Видео
05.05.24 в 19:00
Милан Милан
Дженоа Дженоа
1.44 4.40 6.80
Видео
05.05.24 в 21:45
Рома Рома
Ювентус Ювентус
2.85 3.20 2.47
Видео
06.05.24 в 19:00
Салернитана Салернитана
Аталанта Аталанта
6.40 4.80 1.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
18:07 · Италия. Серия А
«Верона» ушла от зоны вылета, обыграв «Фиорентину»
17:50 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на игру с «Дженоа»
17:14 · Италия. Серия А
«Интер» выбрал игрока на усиление обороны – переговоры уже идут
17:02 · Италия. Серия А
«Интер» близок к подписанию нового контракта с главной звездой
16:57 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо раскрыл будущее Саншеша
15:46 · Италия. Серия А
«Кальяри» в меньшинстве упустил победу над «Лечче»
09:51 · Германия. Бундеслига
Тухель может возглавить итальянский гранд
08:27 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» забивал в 42 матчах подряд, но «Сассуоло» хорошо защищался»
08:19 · Италия. Серия А
Мхитарян высказался о досрочном чемпионстве «Интера»
04:04 · Италия. Серия А
«Милан» выбирает между тремя португальскими тренерами
03:52 · Италия. Серия А
Индзаги: «Я бы сохранил весь текущий состав «Интера», если бы мог»
02:12 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии А стал фаворитом в борьбе за Зиркзее
01:28 · Англия. Премьер-лига
Тренер из Серии А признался, что учит английский ради работы в АПЛ
01:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отпустить звёздного игрока в «Наполи» в обмен на Осимхена
00:59 · Италия. Серия А
Индзаги подтвердил переход в «Интер» нового форварда
Все новости
Рекомендуем