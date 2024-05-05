«Интер» выбрал игрока на усиление обороны – переговоры уже идут

В летнее трансферное окно «Интер» рассчитывает усилить оборонительную линию. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, «нерадзурри» в качестве главной цели определили Алессандро Буонджорно из «Торино».

«Интер» уже начал переговорный процесс с «Торино». Чемпионы Италии рассматривают возможность включения в сделку своего игрока для снижения трансферной стоимости Буонджорно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Алессандро Буонджорно в 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Буонджорно провёл 29 матчей, в которых забил три гола.