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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к подписанию нового контракта с главной звездой

05 Мая 2024 • 17:02 Комментировать

«Интер» максимально близок к продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, стороны работают над завершением сделки – есть уверенность, что в ближайшие дни все детали будут согласованы.

Новый контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» будет рассчитан до середины 2029 календарного года.

Лаутаро Мартинес – капитан и главная звезда «Интера». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают аргентинца в 110 миллионов евро.

Напомним, что «Интер» в этом сезоне стал чемпионом Италии досрочно.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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