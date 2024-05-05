«Интер» близок к подписанию нового контракта с главной звездой

«Интер» максимально близок к продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, стороны работают над завершением сделки – есть уверенность, что в ближайшие дни все детали будут согласованы.

Новый контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» будет рассчитан до середины 2029 календарного года.

Лаутаро Мартинес – капитан и главная звезда «Интера». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают аргентинца в 110 миллионов евро.

Напомним, что «Интер» в этом сезоне стал чемпионом Италии досрочно.