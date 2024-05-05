Инсайдер Романо раскрыл будущее Саншеша

Полузащитник Ренату Саншеш по завершению сезона 2023/2024 вернётся в «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Рома» не станет использовать опцию выкупа 26-летнего португальца за 15 миллионов евро.

Отмечается, что «ПСЖ» будет искать решения по будущему Саншеша, поэтому хавбек будет доступен на летнем трансферном рынке.

В сезоне 2023/2024 Ренату Саншеш провёл во всех соревнованиях 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 8 миллионов евро.