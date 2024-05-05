«Кальяри» в меньшинстве упустил победу над «Лечче»

В первом воскресном матче 35-го тура Серии А «Кальяри» играл против еще одного аутсайдера, «Лечче». На 16-й минуте Джанлука Гаэтано пробил в защитника, мяч отскочил в руку Алессандро Дейолы, и тот сразу забил - отмена гола. Снова удар Гаэтано издали, и Йерри Мина у ворот здорово сориентировался, переправив мяч в сетку. На 44-й минуте Гаэтано удален за грубый прием.
Гости после перерыва заиграли первым номером, но, несмотря на обилие ударов, остроты не было. Лишь на 84-й минуте Никола Крстович поразил ворота с передачи Понтуса Алмквиста. В следующей атаке Федерико Баскиротто головой направил мяч в штангу. Еще выпад, и уже Никола Сансоне головой направил мяч в стойку.
1:1, «Кальяри» идет 13-м, соперник на одну строчку выше.
Протокол игры
|(1:0) Мина Йерри26'
|84'Крстович Никола (1:1)
Скуффет Симоне• 64'Дзаппа Габриэле46' (Сулемана Ибрахим (46') •Мина Йерри•Доссена Альберто•Ауджелло Томмазо 76'77' (Дентелло Пауло (77') •Нандес Найтан 74'90' (Оберт Адам (90') •Макумбу Антуан•Дейола Алессандро• 78'Лувумбу Зито68' (Шомуродов Элдор (68') •Гаэтано Джанлука• 44'Лападула Джанлука46' (Ветеска Матеуш (46')
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Баскиротто Федерико• 74'Понграчич Марин•Галло Антонино•Уден Реми72' (Рафья Хамза (72') •Блен Алексис•Рамадани Юльбер 56'72' (Алмквист Понтус (72') •Доргу Патрик59' (Пьеротти Сантьяго (59') •Крстович Никола•Пикколи Роберто 14'46' (Сансоне Никола (46') 54'
05 мая. Стадион "Сардиния Арена".
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