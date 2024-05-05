«Кальяри» в меньшинстве упустил победу над «Лечче»

В первом воскресном матче 35-го тура Серии А «Кальяри» играл против еще одного аутсайдера, «Лечче». На 16-й минуте Джанлука Гаэтано пробил в защитника, мяч отскочил в руку Алессандро Дейолы, и тот сразу забил - отмена гола. Снова удар Гаэтано издали, и Йерри Мина у ворот здорово сориентировался, переправив мяч в сетку. На 44-й минуте Гаэтано удален за грубый прием.

Гости после перерыва заиграли первым номером, но, несмотря на обилие ударов, остроты не было. Лишь на 84-й минуте Никола Крстович поразил ворота с передачи Понтуса Алмквиста. В следующей атаке Федерико Баскиротто головой направил мяч в штангу. Еще выпад, и уже Никола Сансоне головой направил мяч в стойку.

1:1, «Кальяри» идет 13-м, соперник на одну строчку выше.