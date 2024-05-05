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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» в меньшинстве упустил победу над «Лечче»

05 Мая 2024 • 15:46 Комментировать
Кальяри
1:1
Лечче
окончен

В первом воскресном матче 35-го тура Серии А «Кальяри» играл против еще одного аутсайдера, «Лечче». На 16-й минуте Джанлука Гаэтано пробил в защитника, мяч отскочил в руку Алессандро Дейолы, и тот сразу забил - отмена гола. Снова удар Гаэтано издали, и Йерри Мина у ворот здорово сориентировался, переправив мяч в сетку. На 44-й минуте Гаэтано удален за грубый прием.

Гости после перерыва заиграли первым номером, но, несмотря на обилие ударов, остроты не было. Лишь на 84-й минуте Никола Крстович поразил ворота с передачи Понтуса Алмквиста. В следующей атаке Федерико Баскиротто головой направил мяч в штангу. Еще выпад, и уже Никола Сансоне головой направил мяч в стойку.

1:1, «Кальяри» идет 13-м, соперник на одну строчку выше.

Протокол игры  
Кальяри1:1Лечче
(1:0) Мина Йерри26'  
  84'Крстович Никола (1:1)
Скуффет Симоне  64'Дзаппа Габриэле 46' (Сулемана Ибрахим ( 46') Мина ЙерриДоссена АльбертоАуджелло Томмазо  76' 77' (Дентелло Пауло ( 77') Нандес Найтан  74' 90' (Оберт Адам ( 90') Макумбу АнтуанДейола Алессандро  78'Лувумбу Зито 68' (Шомуродов Элдор ( 68') Гаэтано Джанлука  44'Лападула Джанлука 46' (Ветеска Матеуш ( 46')
Запасные: Петанья АндреаРадунович БорисМутандва КингстонДи Пардо АлессандроПаволетти ЛеонардоХацидиакос ПантелисАрести СимонеПрати МаттеоОристанио Гаэтано
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенБаскиротто Федерико  74'Понграчич МаринГалло АнтониноУден Реми 72' (Рафья Хамза ( 72') Блен АлексисРамадани Юльбер  56' 72' (Алмквист Понтус ( 72') Доргу Патрик 59' (Пьеротти Сантьяго ( 59') Крстович НиколаПикколи Роберто  14' 46' (Сансоне Никола ( 46'  54')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедонГонсалес ХоанТуба АхмедБранколлини ФедерикоБорбей АлександруВенути Лоренцо
05 мая. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Кальяри

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Интересный прогноз и ставка на матч Кальяри – Лечче чемпионата Италии – 5 мая 2024
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