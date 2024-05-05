Индзаги: «Интер» забивал в 42 матчах подряд, но «Сассуоло» хорошо защищался»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после поражения от «Сассуоло» (0:1) в матче 35-го тура первенства Италии.

«Мы забивали в 42 матчах подряд с прошлогодней встречи с «Монцей», но «Сассуоло» хорошо защищался, был собран и упорно сражался, следует отдать ему должное. Я огорчён поражением, но «Сассуоло» продемонстрировал самопожертвование», — цитирует специалиста издание Football Italia.

Стоит напомнить, что «Интер» обеспечил себе чемпионство ещё за пять туров до финиша кампании.

На данный момент коллектив Симоне Индзаги лидирует с 89 набранными баллами, опережая «Милан» на 19 очков.