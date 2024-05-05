Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян высказался о досрочном чемпионстве «Интера»

05 Мая 2024 • 08:19 Комментировать

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян высказался о досрочном чемпионстве миланского «Интера» в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Всегда верил, что стану чемпионом Италии. Я долго ждал этого скудетто, оно для меня долгожданное. Рад этому трофею. Не каждый сможет добиться такого в 35 лет. Но я не собираюсь останавливаться на этом. Хочу сделать все, чтобы новый сезон стал еще успешнее», - передает слова полузащитника журналист Грач Хачатрян в социальных сетях.

«Нерадзурри» досрочно стали обладателями скудетто благодаря победе над «Миланом» со счетом 2:1 в 33-м туре.

В текущем сезоне Серии А Генрих провел 35 матчей, забил два гола и сделал восемь результативных передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.05.24 в 13:30
Кальяри Кальяри
Лечче Лечче
2.06 3.35 3.50
Видео
05.05.24 в 16:00
Эмполи Эмполи
Фрозиноне Фрозиноне
2.30 3.35 2.95
Видео
05.05.24 в 16:00
Верона Верона
Фиорентина Фиорентина
3.45 3.35 2.09
Видео
05.05.24 в 19:00
Милан Милан
Дженоа Дженоа
1.44 4.40 6.80
Видео
05.05.24 в 21:45
Рома Рома
Ювентус Ювентус
2.85 3.20 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
08:27 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» забивал в 42 матчах подряд, но «Сассуоло» хорошо защищался»
08:19 · Италия. Серия А
Мхитарян высказался о досрочном чемпионстве «Интера»
04:04 · Италия. Серия А
«Милан» выбирает между тремя португальскими тренерами
03:52 · Италия. Серия А
Индзаги: «Я бы сохранил весь текущий состав «Интера», если бы мог»
02:12 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии А стал фаворитом в борьбе за Зиркзее
01:28 · Англия. Премьер-лига
Тренер из Серии А признался, что учит английский ради работы в АПЛ
01:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отпустить звёздного игрока в «Наполи» в обмен на Осимхена
00:59 · Италия. Серия А
Индзаги подтвердил переход в «Интер» нового форварда
00:49 · Италия. Серия А
Аллегри потребует от «Ювентуса» всю зарплату за предстоящий сезон, если будет уволен летом слухи
00:12 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Сегодня нам не очень радостно»
00:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог договориться с главным кандидатом на замену Аллегри слухи
04 Мая
23:56 · Италия. Серия А
«Интер» впервые за десять лет проиграл одному из двух главных аутсайдеров Серии А
23:41 · Италия. Серия А
«Интер» уступил «Сассуоло», подарив надежду аутсайдеру
23:27 · Италия. Серия А
Аллегри может остаться в «Ювентусе» при определённом условии
22:11 · Италия. Серия А
Ровно 75 лет назад футболисты «Торино» погибли в авиакатастрофе
Все новости
Рекомендуем