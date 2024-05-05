Мхитарян высказался о досрочном чемпионстве «Интера»

«Всегда верил, что стану чемпионом Италии. Я долго ждал этого скудетто, оно для меня долгожданное. Рад этому трофею. Не каждый сможет добиться такого в 35 лет. Но я не собираюсь останавливаться на этом. Хочу сделать все, чтобы новый сезон стал еще успешнее», - передает слова полузащитника журналист Грач Хачатрян в социальных сетях.