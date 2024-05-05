Мхитарян высказался о досрочном чемпионстве «Интера»

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян высказался о досрочном чемпионстве миланского «Интера» в нынешнем розыгрыше Серии А.
«Всегда верил, что стану чемпионом Италии. Я долго ждал этого скудетто, оно для меня долгожданное. Рад этому трофею. Не каждый сможет добиться такого в 35 лет. Но я не собираюсь останавливаться на этом. Хочу сделать все, чтобы новый сезон стал еще успешнее», - передает слова полузащитника журналист Грач Хачатрян в социальных сетях.
«Нерадзурри» досрочно стали обладателями скудетто благодаря победе над «Миланом» со счетом 2:1 в 33-м туре.
В текущем сезоне Серии А Генрих провел 35 матчей, забил два гола и сделал восемь результативных передач.
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