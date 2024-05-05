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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» выбирает между тремя португальскими тренерами

05 Мая 2024 • 04:04 Комментировать
Милан
...
Дженоа
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Через 13 ч. 35 мин.

«Милан» обозначил трёх португальских тренеров в качестве главных кандидатов на замену Стефано Пиоли.

Нынешний наставник «россонери», как ожидается, покинет свой пост после завершения сезона. По данным Sportitalia, шорт-лист «Милана» сейчас возглавляют Сержиу Консейсау («Порту») и Паулу Фонсека («Лилль»), третий вариант – Рубен Аморим («Спортинг» Лиссабон). Ранее фаворитом считался Хулен Лопетеги, не имеющий работы с момента ухода из «Вулверхэмптона» прошлым летом, но болельщики миланского гранда открыто выступили против назначения испанца.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от ставшего чемпионом «Интера» на 19 очков при одном матче в запасе.

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