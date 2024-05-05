Индзаги: «Я бы сохранил весь текущий состав «Интера», если бы мог»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о составе своей команды.

«Нерадзурри» успешно выступили в Серии А, завоевав скудетто задолго до завершения сезона. В субботу чемпионы уступили «Сассуоло» (0:1), однако отрыв от преследователей по-прежнему велик – «Милан» отстаёт на 19 очков при одном матче в запасе.

«Я уже сказал клубу, что сохранил бы весь текущий состав на новый сезон, если бы это зависело от меня. Я знаю, что это невозможно, но я бы действительно удержал всех игроков. Этот сезон принёс нам огромную радость, мы наслаждаемся им вместе с нашими болельщиками», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Индзаги.