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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Я бы сохранил весь текущий состав «Интера», если бы мог»

05 Мая 2024 • 03:52 Комментировать
Сассуоло
1:0
Интер Милан

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о составе своей команды.

«Нерадзурри» успешно выступили в Серии А, завоевав скудетто задолго до завершения сезона. В субботу чемпионы уступили «Сассуоло» (0:1), однако отрыв от преследователей по-прежнему велик – «Милан» отстаёт на 19 очков при одном матче в запасе.

«Я уже сказал клубу, что сохранил бы весь текущий состав на новый сезон, если бы это зависело от меня. Я знаю, что это невозможно, но я бы действительно удержал всех игроков. Этот сезон принёс нам огромную радость, мы наслаждаемся им вместе с нашими болельщиками», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Индзаги.

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