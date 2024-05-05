Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клуб Серии А стал фаворитом в борьбе за Зиркзее

05 Мая 2024 • 02:12 Комментировать
Рома
...
Ювентус
1 2.85 X 3.15 2 2.75
Через 19 ч. 20 мин.

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее может перебраться в другой клуб Серии А.

В числе претендентов на 22-летнего футболиста значились «Милан», «Интер» и лондонский «Арсенал», однако фаворитом в борьбе за нидерландца на текущий момент является «Ювентус», сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио. Туринский гранд уже ведёт продвинутые переговоры по трансферу перспективного форварда.

Джошуа Зиркзее забил 11 голов, проведя 33 матча за «Болонью» в нынешнем розыгрыше Серии А, также в активе экс-игрока «Баварии» пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзее в 40 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Мая
02:12
Топ-клуб Серии А стал фаворитом в борьбе за Зиркзее
00:49
Аллегри потребует от «Ювентуса» всю зарплату за предстоящий сезон, если будет уволен летом
00:05
«Ювентус» не смог договориться с главным кандидатом на замену Аллегри
04 Мая
23:58
Ставка и прогноз на матч Рома — Ювентус чемпионата Италии — 5 мая 2024
23:27
Аллегри может остаться в «Ювентусе» при определённом условии
18:43
Прогноз на точный счёт матча Рома — Ювентус Серии А — 5 мая 2024
17:59
Бесплатный прогноз и ставка на матч Рома – Ювентус чемпионата Италии – 5 мая 2024
03 Мая
03:00
Камада может сменить «Лацио» на другой клуб Серии А
02 Мая
23:08
«Арсенал» намерен удержать Жоржиньо, несмотря на интерес трёх клубов Серии А
14:46
«Ювентус» и «Милан» вышли из гонки за Зиркзее, фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ 3
12:51
Джунтоли хочет пригласить в «Ювентус» игрока «Манчестер Юнайтед»
02:31
«Интер» выбыл из борьбы за Зиркзее – на игрока претендуют три топ-клуба
01 Мая
23:44
Рабио по-прежнему мечтает об Английской премьер-лиге
30 Апреля
11:28
«Милан» намерен составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Мотту
03:39
«Ювентус» может заполучить свою трансферную цель всего за 15-16 млн евро
01:18
«Арсенал» вряд ли продлит контракт Жоржиньо – назван главный претендент на игрока 2
29 Апреля
02:34
Маротта допустил, что отказ Лукаку мог помочь «Интеру» выиграть Серию А
28 Апреля
14:14
Мотта покинет «Болонью» — назван будущий клуб тренера 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОМА ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Лацио Лацио
2
2
4.60 3.65 1.85
Видео
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
1
0
6.00 4.80 1.52
Видео
05.05.24 в 13:30
Кальяри Кальяри
Лечче Лечче
2.06 3.35 3.50
Видео
05.05.24 в 16:00
Эмполи Эмполи
Фрозиноне Фрозиноне
2.30 3.35 2.95
Видео
05.05.24 в 16:00
Верона Верона
Фиорентина Фиорентина
3.45 3.35 2.09
Видео
05.05.24 в 19:00
Милан Милан
Дженоа Дженоа
1.44 4.40 6.80
Видео
05.05.24 в 21:45
Рома Рома
Ювентус Ювентус
2.85 3.20 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
02:12 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии А стал фаворитом в борьбе за Зиркзее
01:28 · Англия. Премьер-лига
Тренер из Серии А признался, что учит английский ради работы в АПЛ
01:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отпустить звёздного игрока в «Наполи» в обмен на Осимхена
00:59 · Италия. Серия А
Индзаги подтвердил переход в «Интер» нового форварда
00:49 · Италия. Серия А
Аллегри потребует от «Ювентуса» всю зарплату за предстоящий сезон, если будет уволен летом слухи
00:12 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Сегодня нам не очень радостно»
00:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог договориться с главным кандидатом на замену Аллегри слухи
04 Мая
23:56 · Италия. Серия А
«Интер» впервые за десять лет проиграл одному из двух главных аутсайдеров Серии А
23:41 · Италия. Серия А
«Интер» уступил «Сассуоло», подарив надежду аутсайдеру
23:27 · Италия. Серия А
Аллегри может остаться в «Ювентусе» при определённом условии
22:11 · Италия. Серия А
Ровно 75 лет назад футболисты «Торино» погибли в авиакатастрофе
21:15 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:03 · Италия. Серия А
«Монца» отобрала победу у «Лацио»
20:47 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес — в стартовом составе «Интера» на матч с «Сассуоло»
20:36 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Спартака» может возглавить клуб из Серии А слухи
Все новости
Рекомендуем