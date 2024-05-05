Топ-клуб Серии А стал фаворитом в борьбе за Зиркзее

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее может перебраться в другой клуб Серии А.

В числе претендентов на 22-летнего футболиста значились «Милан», «Интер» и лондонский «Арсенал», однако фаворитом в борьбе за нидерландца на текущий момент является «Ювентус», сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио. Туринский гранд уже ведёт продвинутые переговоры по трансферу перспективного форварда.

Джошуа Зиркзее забил 11 голов, проведя 33 матча за «Болонью» в нынешнем розыгрыше Серии А, также в активе экс-игрока «Баварии» пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзее в 40 млн евро.