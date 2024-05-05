Индзаги подтвердил переход в «Интер» нового форварда

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подтвердил информацию о подписании контракта с нападающим Мехди Тареми.

31-летний иранский футболист покинет «Порту» на правах свободного агента, а с нового сезона будет выступать за «нерадзурри».

«Да, мы подписали Мехди Тареми из «Порту» в качестве свободного агента.

Он отличный игрок международного уровня, он забил много голов, мы довольны этой сделкой», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Индзаги.

Мехди Тареми записал на свой счёт 88 голов в 178 поединках за «Порту» во всех турнирах с момента перехода в стан «драконов» в 2020 году.