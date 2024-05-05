Аллегри потребует от «Ювентуса» всю зарплату за предстоящий сезон, если будет уволен летом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не пойдёт на уступки клубу, если его отправят в отставку.

Контракт специалиста рассчитан до середины следующего года, но руководство «старой синьоры» может уволить его уже по окончании текущего сезона. По информации TMW, если это произойдёт, Аллегри не согласится на сокращённую компенсацию – он потребует от «Ювентуса» всю зарплату, которая полагается ему по договору за сезон-2024/25. Такая принципиальность связана с тем, что наставник не чувствовал от клуба достаточной поддержки в последние годы на фоне многочисленных нефутбольных проблем.