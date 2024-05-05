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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Сегодня нам не очень радостно»

05 Мая 2024 • 00:12 Комментировать
Сассуоло
1:0
Интер Милан

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в матче против «Сассуоло» (0:1).

«Нерадзурри» уже не имеют турнирной мотивации, поскольку досрочно выиграли чемпионат, чего нельзя сказать об их сегодняшних соперниках, ведущих отчаянную борьбу за сохранение прописки в Серии А.

«Скудетто принесло нам огромную радость, мы много праздновали. Мы долго ждали этого, так как знали важность второй звезды, и по-настоящему насладились своим триумфом, но сегодня никакой радости не было – мы не привыкли проигрывать. Очень жаль, что матч завершился таким образом», – приводит журналист Даниэле Мари слова Индзаги.

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