Симоне Индзаги: «Сегодня нам не очень радостно»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в матче против «Сассуоло» (0:1).

«Нерадзурри» уже не имеют турнирной мотивации, поскольку досрочно выиграли чемпионат, чего нельзя сказать об их сегодняшних соперниках, ведущих отчаянную борьбу за сохранение прописки в Серии А.

«Скудетто принесло нам огромную радость, мы много праздновали. Мы долго ждали этого, так как знали важность второй звезды, и по-настоящему насладились своим триумфом, но сегодня никакой радости не было – мы не привыкли проигрывать. Очень жаль, что матч завершился таким образом», – приводит журналист Даниэле Мари слова Индзаги.