«Ювентус» не смог договориться с главным кандидатом на замену Аллегри

Рулевой «Болоньи» Тьяго Мотта может отказаться от работы в «Ювентусе».

41-летний специалист давно называется фаворитом на замену Массимилиано Аллегри, который, судя по всему, покинет свой пост по окончании сезона. По информации журналиста Фабио Карессы, Мотта не дал согласия «Ювентусу» – тренера не до конца убедило предложение «старой синьоры». Отмечается, что нынешний наставник «Болоньи» предпочитает возглавить «ПСЖ» и ждёт ясности по будущему в парижском клубе Луиса Энрике. Кроме того, Мотта может продлить истекающий контракт с «Болоньей» и остаться на текущей должности ещё на один сезон.