«Интер» впервые за десять лет проиграл одному из двух главных аутсайдеров Серии А

Миланский «Интер» потерпел поражение от «Сассуоло» в поединке Серии А (0:1).

Ведущие борьбу за сохранение прописки «нероверди» одолели чемпионов благодаря голу, забитому в первом тайме. По информации Opta, это первый с ноября 2014 года случай, когда «Интер» потерпел поражение в Серии А от команды, занимающей одно из двух последних мест в турнирной таблице на момент начала тура. Десять лет назад, когда у руля «нерадзурри» находился Вальтер Маццарри, команда уступила «Парме» (0:2).

Напомним, что «Интер» обеспечил себе чемпионство ещё за пять туров до финиша кампании. Сейчас коллектив Симоне Индзаги лидирует с 89 набранными очками, опережая «Милан» на 19 баллов. «Сассуоло» – 19-й с 29 очками.