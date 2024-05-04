«Интер» уступил «Сассуоло», подарив надежду аутсайдеру

Выигравший чемпионат Италии «Интер» гостил у «Сассуоло», который отчаянно хочет выбраться из зоны вылета. В середине первого тайма Лука Липани проверил реакцию голкипера ударом от линии штрафной в правый угол. Ответка - Лаутаро Мартинес с нескольких метров попал в сетку с другой стороны. Джош Дойг от лицевой линии вернул мяч чуть назад Арману Лорьенте, а тот зарядил в ближнюю девятку - 1:0. Тут же промах Дензела Дюмфриса и сейвы вратаря хозяев в следующих атаках. На 45-й минуте Карлос Аугусто пробил с рикошетом, и Лаутаро Мартинес с нескольких метров добавил мяч в сетку, но там вне игры.

Удивительно, но при тотальном доминировании чемпиона во втором тайме и близко не было таких моментов.

1:0, по итогам тура «Интер» может потерять часть 19-очкового отрыва. «Сассуоло» в зоне вылета, но спасение всего в двух очках.