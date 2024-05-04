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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уступил «Сассуоло», подарив надежду аутсайдеру

04 Мая 2024 • 23:41 Комментировать
Сассуоло
1:0
Интер Милан
окончен

Выигравший чемпионат Италии «Интер» гостил у «Сассуоло», который отчаянно хочет выбраться из зоны вылета. В середине первого тайма Лука Липани проверил реакцию голкипера ударом от линии штрафной в правый угол. Ответка - Лаутаро Мартинес с нескольких метров попал в сетку с другой стороны. Джош Дойг от лицевой линии вернул мяч чуть назад Арману Лорьенте, а тот зарядил в ближнюю девятку - 1:0. Тут же промах Дензела Дюмфриса и сейвы вратаря хозяев в следующих атаках. На 45-й минуте Карлос Аугусто пробил с рикошетом, и Лаутаро Мартинес с нескольких метров добавил мяч в сетку, но там вне игры.

Удивительно, но при тотальном доминировании чемпиона во втором тайме и близко не было таких моментов.

1:0, по итогам тура «Интер» может потерять часть 19-очкового отрыва. «Сассуоло» в зоне вылета, но спасение всего в двух очках.

Протокол игры  
Сассуоло1:0Интер Милан
(1:0) Лорьенте Арман20'  
Консильи АндреаЭрлич МартинКумбулла МарашФеррари ДжанмаркоТольян Йереми 86' (Рачич Урош ( 86') Энрике Матеус 86' (Миссори Филиппо ( 86') Липани Лука 71' (Обьянг Педро ( 71') Торстведт Кристиан 59' (Болока Даниэль ( 59'  90') Дойг ДжошПинамонти АндреаЛорьенте Арман
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенВити МаттиаВольпато КристианБайрами НедимПедерсен Маркус IIКраньо АлессиоМулаттьери Самуэле
Аудеро ЭмильПавар Бенжамен  89'Де Врей СтефанБастони Алессандро 69' (Бушанан Тажон ( 69') Дюмфрис Дензел 60' (Куадрадо Хуан ( 60') Фраттези Давиде 69' (Барелла Николо ( 69') Аслани Кристьян 74' (Классен Дэви ( 74') Мхитарян Генрих 60' (Арнаутович Марко ( 60') Аугусто КарлосСанчес АлексисМартинес Лаутаро
Запасные: Чалханоглу ХаканСенси СтефаноБиссекк Янн-АурельТюрам МаркусДармиан МаттеоДи Дженнаро РаффаэлеДимарко ФедерикоЗоммер Янн
04 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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