Аллегри может остаться в «Ювентусе» при определённом условии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ещё может сохранить работу.

Как неоднократно сообщали различные источники из Италии, нынешний рулевой туринцев вряд ли продолжит руководить командой в новом сезоне. Согласно сведениям SportMediaset, уход Аллегри пока нельзя считать решённым вопросом: существует небольшая вероятность того, что спортивный директор Кристиано Джунтоли оставит тренера в клубе, если «Ювентус» завоюет путёвку в Лигу чемпионов и выиграет Кубок Италии.

Основным кандидатом на замену Аллегри у руля «бьянконери» считается Тьяго Мотта, ныне возглавляющий «Болонью».