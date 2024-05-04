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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри может остаться в «Ювентусе» при определённом условии

04 Мая 2024 • 23:27 Комментировать
Рома
...
Ювентус
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Через 21 ч. 32 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ещё может сохранить работу.

Как неоднократно сообщали различные источники из Италии, нынешний рулевой туринцев вряд ли продолжит руководить командой в новом сезоне. Согласно сведениям SportMediaset, уход Аллегри пока нельзя считать решённым вопросом: существует небольшая вероятность того, что спортивный директор Кристиано Джунтоли оставит тренера в клубе, если «Ювентус» завоюет путёвку в Лигу чемпионов и выиграет Кубок Италии.

Основным кандидатом на замену Аллегри у руля «бьянконери» считается Тьяго Мотта, ныне возглавляющий «Болонью».

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Ювентус Массимилиано Аллегри Кристиано Джунтоли ещё теги

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РОМА ЮВЕНТУС
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