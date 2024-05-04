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Чемпионат Италии. Серия А

Ровно 75 лет назад футболисты «Торино» погибли в авиакатастрофе

04 Мая 2024 • 22:11 Комментировать

Ровно 75 лет назад, 4 мая 1949 года, футбольная Италия и футбольный мир в целом переживали ужасную трагедию. В этот день в авиакатастрофе погибли футболисты «Торино», которые возвращались домой после матча против «Бенфики».

Жертвами авиакатастрофы стал 31 человек, в том числе 18 футболистов «Торино». Причиной трагедии стало попадание воздушного судна в зону повышенной туманности, повлёкшее за собой потерю пилотами пространственной ориентировки.  

«Торино» на тот момент был топовой командой – в 40-х годах «быки» выиграли пять чемпионств, включая титул 1949 года, который команде присудили досрочно. Погибшие футболисты стали чемпионами посмертно.

Пять лет назад сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» публиковало специальный материал о трагедии «Торино». С ним можно ознакомиться по ссылке ниже.

Прерванный полёт великой команды: 70 лет катастрофе с «Гранде Торино»

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