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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» отобрала победу у «Лацио»

04 Мая 2024 • 21:03 Комментировать
Монца
2:2
Лацио
окончен

В 35-м туре чемпионата Италии «Монца» принимала «Лацио», получивший надежду попасть в Лигу чемпионов. На 11-й минуте Чиро Иммобиле с отскока вколотил мяч в сетку ворот, что позволило римлянам играть по счету. Особо моментов не было вплоть до 73-й минуты. Маттео Пессина хорошо пробил головой, кипер среагировал, но Милан Джурич первый на добивании - 1:1. Судья усмотрел офсайд, но ВАР исправил его ошибку. Вскоре оплошность защитника привела к голевому удару Матиаса Весино - 1:2. На 90-й минуте Пессина доставил мяч по воздуху, и Джурич головой отправил мяч в сетку - 2:2.

«Лацио» потерял важные очки и остался седьмым. Соперник - 11-й.

Протокол игры  
Монца2:2Лацио
  11'Иммобиле Чиро (0:1)
(1:1) Джурич Милан II73'  
  83'Весино Матиас (1:2)
(2:2) Джурич Милан II90'  
Ди Грегорио МикелеБиринделли Самуэле 71' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 71') Иццо АрмандоМари ПаблоКирьякопулос Георгиос 71' (Мота Дани ( 71') Пессина МаттеоБондо Уоррен 86' (Капрари Джанлука ( 86') Кольпани АндреаКарбони Валентин 71' (Донати Джулио ( 71'  90') Дзербин Алессио 78' (Кальдирола Лука ( 78') Джурич Милан II
Запасные: Феррарис АндреаКоломбо ЛоренцоСоррентино АлессандроПерейра Педру IIД'Амброзио ДанилоГори Стефано
Мандас ХристосПатрик  68'Романьоли Алессио  56'Хюсай ЭльсейдМарушич АдамДзакканьи Маттиа  15' 32' (Казале Николо ( 32'  35') Гендузи МаттеоКамада Даити  45' 65' (Весино Матиас ( 65'  90') Андерсон Фелипе 82' (Педро Родригес ( 82') Альберто Луис 65' (Кастельянос Валентин ( 65') Иммобиле Чиро 65' (Катальди Данило ( 65'  90')
Запасные: Исаксен ГуставПеллегрини ЛукаГонсалес ДиегоРовелла НиколоСепе ЛуиджиЛаццари МануэльПроведель Иван
04 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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