«Монца» отобрала победу у «Лацио»

В 35-м туре чемпионата Италии «Монца» принимала «Лацио», получивший надежду попасть в Лигу чемпионов. На 11-й минуте Чиро Иммобиле с отскока вколотил мяч в сетку ворот, что позволило римлянам играть по счету. Особо моментов не было вплоть до 73-й минуты. Маттео Пессина хорошо пробил головой, кипер среагировал, но Милан Джурич первый на добивании - 1:1. Судья усмотрел офсайд, но ВАР исправил его ошибку. Вскоре оплошность защитника привела к голевому удару Матиаса Весино - 1:2. На 90-й минуте Пессина доставил мяч по воздуху, и Джурич головой отправил мяч в сетку - 2:2.

«Лацио» потерял важные очки и остался седьмым. Соперник - 11-й.