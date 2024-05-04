«Монца» отобрала победу у «Лацио»

В 35-м туре чемпионата Италии «Монца» принимала «Лацио», получивший надежду попасть в Лигу чемпионов. На 11-й минуте Чиро Иммобиле с отскока вколотил мяч в сетку ворот, что позволило римлянам играть по счету. Особо моментов не было вплоть до 73-й минуты. Маттео Пессина хорошо пробил головой, кипер среагировал, но Милан Джурич первый на добивании - 1:1. Судья усмотрел офсайд, но ВАР исправил его ошибку. Вскоре оплошность защитника привела к голевому удару Матиаса Весино - 1:2. На 90-й минуте Пессина доставил мяч по воздуху, и Джурич головой отправил мяч в сетку - 2:2.
«Лацио» потерял важные очки и остался седьмым. Соперник - 11-й.
Протокол игры
|11'Иммобиле Чиро (0:1)
|(1:1) Джурич Милан II73'
|83'Весино Матиас (1:2)
|(2:2) Джурич Милан II90'
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле71' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (71') •Иццо Армандо•Мари Пабло•Кирьякопулос Георгиос71' (Мота Дани (71') •Пессина Маттео•Бондо Уоррен86' (Капрари Джанлука (86') •Кольпани Андреа•Карбони Валентин71' (Донати Джулио (71') • 90'Дзербин Алессио78' (Кальдирола Лука (78') •Джурич Милан II
Мандас Христос•Патрик• 68'Романьоли Алессио• 56'Хюсай Эльсейд•Марушич Адам•Дзакканьи Маттиа 15'32' (Казале Николо (32') • 35'Гендузи Маттео•Камада Даити 45'65' (Весино Матиас (65') • 90'Андерсон Фелипе82' (Педро Родригес (82') •Альберто Луис65' (Кастельянос Валентин (65') •Иммобиле Чиро65' (Катальди Данило (65') 90'
04 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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