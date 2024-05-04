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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес — в стартовом составе «Интера» на матч с «Сассуоло»

04 Мая 2024 • 20:47 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
1 6.00 X 4.80 2 1.52
Через 0 ч. 14 мин.

Сегодня, 4 мая, «Интер» встретится на выезде с «Сассуоло» в рамках 35-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба миланского клуба опубликовала список футболистов, которые с первых минут появятся на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Интера»: Аудеро (вр), Павар, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Фраттези, Аслани, Мхитарян, Аугусто, Санчес, Мартинес (к).

Встреча между «Сассуоло» и «Интером» должна будет стартовать в 21:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге Серии А «Интер» проиграл на своем поле «Сассуоло» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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