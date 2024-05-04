Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может стать новым наставником «Торино». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в «Торино» впечатлены проделанной работой Ваноли в текущем сезоне и рассматривают его на пост главного тренера.

На данный момент итальянский специалист трудится в Серии B, возглавляя «Венецию».

Напомним, Ваноли работал в «Спартаке» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Вместе со столичным клубом он завоевал Кубок России.

После 35 матчей «Торино» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков.