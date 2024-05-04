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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии назвали карьеру Миранчука в «Аталанте» качелями

04 Мая 2024 • 19:18 Комментировать
Салернитана
...
Аталанта
1 8.50 X 5.30 2 1.35
06.05 19:00

Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился мнением об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Карьера Миранчука в «Аталанте» напоминает качели. Он постоянно чередует успешные отрезки с неудачными. Стабильность – это то, чем Миранчук никогда не славился», – приводит слова Франки «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет 11 ассистов.

В настоящий момент «Аталанта» идет на седьмой строчке в чемпионате Италии, имея в копилке 57 очков после 33 игр.

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Аталанта Алексей Миранчук Массимо Франки ещё теги

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САЛЕРНИТАНА АТАЛАНТА
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