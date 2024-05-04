В Италии назвали карьеру Миранчука в «Аталанте» качелями

Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился мнением об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Карьера Миранчука в «Аталанте» напоминает качели. Он постоянно чередует успешные отрезки с неудачными. Стабильность – это то, чем Миранчук никогда не славился», – приводит слова Франки «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет 11 ассистов.

В настоящий момент «Аталанта» идет на седьмой строчке в чемпионате Италии, имея в копилке 57 очков после 33 игр.