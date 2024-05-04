Пиоли прокомментировал слухи о своём уходе в «Наполи»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий относительно информации о своём уходе в «Наполи».

«Я не могу контролировать слухи. На самом деле у меня ещё один год контракта с «Миланом», и я не буду вести переговоры ни с каким другим клубом, пока у меня есть действующий договор» — цитирует специалиста издание Football Italia.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 год. Под его руководством «россонери» приняли участие в 236 встречах во всех турнирах, в которых 131 раз одержали победу, 54 раза сыграли вничью и 51 раз проиграли. Также коллектив стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.