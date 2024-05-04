Пиоли согласился возглавить «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал устное согласие «Наполи». По информации от Repubblica, итальянский специалист возглавит «партенопеи» ближайшим летом.

Напомним, по окончании сезона Пиоли покинет «Милан», с которым ранее становился чемпионом Италии. «Наполи» воспользовался ситуацией и предложил Стефано контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что Пиоли на посту главного тренера «Милана» может сменить Хулен Лопетеги, который перед стартом этого сезона покинул английский «Вулверхэмптон». Тем не менее, испанец также может возглавить лондонский «Вест Хэм».