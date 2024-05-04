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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» принял решение по Йылдызу

04 Мая 2024 • 13:04 Комментировать

Туринский «Ювентус» заинтересован в пролонгации сотрудничества с перспективным форвардом Кенаном Йылдызом. Об этом в своих социальных сетях отрапортовал инсайдер Николо Скира.

«Старая синьора» инициировала переговоры с 19-летним футболистом. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2027 году. Итальянский гранд хочет пролонгировать сотрудничество еще на один год с увеличением заработной платы.

В нынешнем сезоне Кенан поучаствовал в 35 поединках туринского коллектива, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кенан Йылдыз
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