«Ювентус» принял решение по Йылдызу

Туринский «Ювентус» заинтересован в пролонгации сотрудничества с перспективным форвардом Кенаном Йылдызом. Об этом в своих социальных сетях отрапортовал инсайдер Николо Скира.

«Старая синьора» инициировала переговоры с 19-летним футболистом. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2027 году. Итальянский гранд хочет пролонгировать сотрудничество еще на один год с увеличением заработной платы.

В нынешнем сезоне Кенан поучаствовал в 35 поединках туринского коллектива, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.