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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри оценил работу де Росси во главе «Ромы»

04 Мая 2024 • 12:35 Комментировать
Рома
...
Ювентус
1 2.80 X 3.05 2 2.70
05.05 21:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил работу своего коллеги Даниэле де Росси во главе «Ромы». Завтра «старая синьора» отправится на выезд к римлянам в рамках очередного тура итальянской Серии А.

«Де Росси проделывает хорошую работу с тех пор, как возглавил «Рому». Он принёс спокойствие, но в то же время и много энтузиазма. Это будет хорошая гонка за место в Лиге чемпионов. Мы понимаем, что нам предстоит встретиться с командой, которая недовольна результатом первого полуфинального матча Лиги Европы с «Байером» (0:2)», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

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