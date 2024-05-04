Аллегри оценил работу де Росси во главе «Ромы»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил работу своего коллеги Даниэле де Росси во главе «Ромы». Завтра «старая синьора» отправится на выезд к римлянам в рамках очередного тура итальянской Серии А.

«Де Росси проделывает хорошую работу с тех пор, как возглавил «Рому». Он принёс спокойствие, но в то же время и много энтузиазма. Это будет хорошая гонка за место в Лиге чемпионов. Мы понимаем, что нам предстоит встретиться с командой, которая недовольна результатом первого полуфинального матча Лиги Европы с «Байером» (0:2)», – сказал Аллегри на пресс-конференции.