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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Болоньи» Мотта: «Моё будущее сейчас не волнует меня»

04 Мая 2024 • 09:57 Комментировать
Наполи
...
Болонья
11.05 19:00

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что в услугах 41-летнего специалиста заинтересованы «Милан» и «Ювентус».

«Оставаться в клубе, как Хаби Алонсо? У Хаби на это были свои причины. Моё будущее сейчас не волнует меня. Я сосредоточен на финальных играх», — цитирует Мотту Sky Italia.

Напомним, после 35 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии «Болонья» расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от третьего «Ювентуса» на одно очко. Отметим, что команда Мотты не проигрывает уже на протяжении семи туров Серии А кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта

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