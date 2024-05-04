Тренер «Болоньи» Мотта: «Моё будущее сейчас не волнует меня»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что в услугах 41-летнего специалиста заинтересованы «Милан» и «Ювентус».

«Оставаться в клубе, как Хаби Алонсо? У Хаби на это были свои причины. Моё будущее сейчас не волнует меня. Я сосредоточен на финальных играх», — цитирует Мотту Sky Italia.

Напомним, после 35 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии «Болонья» расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от третьего «Ювентуса» на одно очко. Отметим, что команда Мотты не проигрывает уже на протяжении семи туров Серии А кряду.