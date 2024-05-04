Йович может остаться в Италии - назван клуб

Сербский форвард Лука Йович может остаться в «Милане». Как стало известно журналистам Calciomercato, 26-летний нападающий близок к подписанию нового трудового соглашения с «россонери». В ближайшие дни стороны проведут финальный этап переговоров.

Миланский гранд намерен подписать с игроком долгосрочный трудовой договор. Срок действующего соглашения между сторонами истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне Йович принял участие в 28 поединках за миланскую команду. На счету нападающего девять забитых мячей и одна голевая передача. «Милан» занимает второе место в Серии А после 34 туров.