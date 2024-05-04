​Спортьелло: «Вылет из Лиги Европы разочаровал нас»

Второй голкипер «Милана» Марко Спортьелло рассказал о том, как он оценивает практически закончившийся сезон. Первым дело он подтвердил, что вылет из Лиги Европы стал огромным разочарованием для «Милана» - «россонери» проиграли в четвертьфинале турнира «Роме»:

- Разочарование в Лиге Европы стало большим ударом для всех нас. Но мы, с другой стороны, провели хороший чемпионат и уступили только «Интеру» - скорее, в силу его заслуг, а не нашей недоработки. Но Лига Европы действительно больно ударила по нам, еще и последовавшее за ней поражение в миланском дерби, - цитирует слова Спортьелло pianetamilan.it.