За контактами между Консейсау и «Миланом» стоит известный агент Мендеш

Как мы уже сообщали, итальянский «Милан» контактирует с португальским тренером Серджиу Консейсау, которого собираются уволить из «Порту» после того, как в клубе сменилось руководство. Как выяснилось, эту идею особенно настойчиво продвигает агент португальского тренера - не кто иной, как знаменитый Жорже Мендеш.

Он, уточняет португальское издание O Jogo, заведует также делами Рафаэла Леау, поэтому относиться к этому сценарию следует всерьёз. Осталось лишь понять реальные планы «Порту» по поводу Консейсау, и после этого следует ожидать, что сделка может быть заключена.

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.