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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» с «Болоньей» сыграли всухую под дождём

03 Мая 2024 • 23:41 Комментировать
Торино
0:0
Болонья
окончен

В первом матче итальянского уикенда «Торино» с «Болоньей» разочаровали слишком закрытой игрой с одним ударом в створ с каждой стороны. Первый момент создал Антонио Санабрия, его удар головой пришелся в перекладину. В середине второго тайма Иван Илич вполне мог открывать счет, но вратарь выручил. На этом и закончились опасные эпизоды в дождливом Турине.

Закономерная нулевая ничья в итоге. Гости продлили беспроигрышную серию, но не смогли потеснить «Ювентус» с третьего места, соперник - десятый.

Протокол игры  
Торино0:0Болонья
Милинкович-Савич ВаняВойвода Мергим  8'Буонджорно АлессандроМасина АдамБелланова Рауль 86' (Лазаро Валентино ( 86') Родригес Рикардо  50'Риччи СамуэлеИлич ИванВлашич Никола 28' (Линетти Кароль ( 28') Санабрия Антонио 78' (Пеллегри Пьетро ( 78') Сапата Дуван
Запасные: Савва ЗаннетосОкереке ДавидДеллавалле АлессандроДжемелло ЛукаЛовато МаттеоСильва ХонатанПопа МихайКабич Урош
Скорупски ЛукашПош ШтефанЛукуми ДжонКалафьори РикардоКристиансен ВикторФаббьян Джованни  13' 59' (Моро Никола ( 59') Фройлер РемоЭбишер Мишель  52' 82' (Эль-Аззузи Уссама ( 82') Ндой Дан 69' (Одгор Йенс ( 69') Зиркзее Джошуа 82' (Кастро Сантьяго ( 82') Салемакерс Алексис 69' (Орсолини Риккардо ( 69')
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
03 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Торино

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