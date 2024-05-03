«Торино» с «Болоньей» сыграли всухую под дождём

В первом матче итальянского уикенда «Торино» с «Болоньей» разочаровали слишком закрытой игрой с одним ударом в створ с каждой стороны. Первый момент создал Антонио Санабрия, его удар головой пришелся в перекладину. В середине второго тайма Иван Илич вполне мог открывать счет, но вратарь выручил. На этом и закончились опасные эпизоды в дождливом Турине.

Закономерная нулевая ничья в итоге. Гости продлили беспроигрышную серию, но не смогли потеснить «Ювентус» с третьего места, соперник - десятый.