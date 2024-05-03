«Торино» с «Болоньей» сыграли всухую под дождём

В первом матче итальянского уикенда «Торино» с «Болоньей» разочаровали слишком закрытой игрой с одним ударом в створ с каждой стороны. Первый момент создал Антонио Санабрия, его удар головой пришелся в перекладину. В середине второго тайма Иван Илич вполне мог открывать счет, но вратарь выручил. На этом и закончились опасные эпизоды в дождливом Турине.
Закономерная нулевая ничья в итоге. Гости продлили беспроигрышную серию, но не смогли потеснить «Ювентус» с третьего места, соперник - десятый.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Войвода Мергим• 8'Буонджорно Алессандро•Масина Адам•Белланова Рауль86' (Лазаро Валентино (86') •Родригес Рикардо• 50'Риччи Самуэле•Илич Иван•Влашич Никола28' (Линетти Кароль (28') •Санабрия Антонио78' (Пеллегри Пьетро (78') •Сапата Дуван
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Лукуми Джон•Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор•Фаббьян Джованни 13'59' (Моро Никола (59') •Фройлер Ремо•Эбишер Мишель 52'82' (Эль-Аззузи Уссама (82') •Ндой Дан69' (Одгор Йенс (69') •Зиркзее Джошуа82' (Кастро Сантьяго (82') •Салемакерс Алексис69' (Орсолини Риккардо (69')
03 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Бан пользователя