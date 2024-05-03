«Милан» нашёл замену главному тренеру команды Пиоли

Итальянский «Милан» контактирует с наставником «Порту» Сержиу Консейсау.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб видит в нём замену Стефано Пиоли .

«Россонери» связались с португальским специалистом после того, как изучили профиль главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеки. Сам Консейсау настроен на то, чтобы покинуть клуб, несмотря на то что его трудовой договор с «Порту» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее появлялась информация, что «Милан» уже договорился с испанским специалистом Хуленом Лопетеги о том, что он возглавит итальянский клуб. Но после негативной реакции болельщиков на эту новость боссы «россонери» изменили своё решение.