Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Назван фаворит на должность тренера «Милана»

03 Мая 2024 • 20:02 Комментировать
Милан
...
Дженоа
1 1.45 X 4.50 2 6.90
05.05 19:00

Ожидается, что по завершению сезона 2023/2024 Стефано Пиоли покинет тренерский мостик в «Милане». Согласно информации Tuttosport, в настоящий момент фаворитом на эту должность является Паулу Фонсека. При этом окончательное решение ещё не принято. В стане «россонери» ценят Фонсеку за его опыт работы в Серии А и способность развивать молодых футболистов.

В настоящий момент 51-летний Фонсека тренирует французский «Лилль». Ранее этот специалист работал с «Ромой», «Шахтёром», «Брагой» и другими клубами.

Ранее сообщалось, что «Милан» не готов платить за переход Роберто де Дзерби из «Брайтона» 15 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека

Новости по матчу

02 Мая
14:46
«Ювентус» и «Милан» вышли из гонки за Зиркзее, фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ 3
02:31
«Интер» выбыл из борьбы за Зиркзее – на игрока претендуют три топ-клуба
01 Мая
22:41
Дешам: «Переход в МЛС не повлияет на позиции Жиру в сборной»
30 Апреля
11:28
«Милан» намерен составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Мотту
03:58
Меньян успеет залечить травму до начала Евро-2024
02:28
Названы условия контракта Лопетеги с «Миланом»
28 Апреля
18:48
В Англии назвали три лучших качества Лопетеги
09:45
В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ДЖЕНОА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.05.24 в 21:45
Торино Торино
Болонья Болонья
2.85 3.05 2.55
Видео
04.05.24 в 19:00
Монца Монца
Лацио Лацио
3.50 3.40 2.04
Видео
04.05.24 в 21:45
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
6.80 4.90 1.39
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
20:02 · Италия. Серия А
Назван фаворит на должность тренера «Милана»
19:51 · Италия. Серия А
«Милан» хочет пригласить де Дзерби, но есть серьёзная проблема
17:57 · Италия. Серия А
Ибрагимович выбрал тренера для «Милана»
16:12 · Италия. Серия А
Кварацхелия не планирует покидать «Наполи» слухи
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересован во вратаре «Ювентуса» Щесны
07:46 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я по-прежнему лучший» 2
07:39 · Италия. Серия А
Мотта высказался о борьбе «Болоньи» за Лигу чемпионов
07:23 · Италия. Серия А
Тедеско высказался о возможной работе в «Милане»
03:00 · Италия. Серия А
Камада может сменить «Лацио» на другой клуб Серии А
01:15 · Италия. Серия А
Калюлю может покинуть «Милан»
02 Мая
23:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен удержать Жоржиньо, несмотря на интерес трёх клубов Серии А
22:37 · Италия. Серия А
«Милан» планирует подписать лидера «Астон Виллы»
22:22 · Италия. Серия А
Скамакка не забил лишь в одном матче за «Аталанту» из последних шести
20:32 · Италия. Серия А
​Ибрагимович одобряет кандидатуру Лопетеги
18:58 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала»
Все новости
Рекомендуем