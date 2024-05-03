Назван фаворит на должность тренера «Милана»

Ожидается, что по завершению сезона 2023/2024 Стефано Пиоли покинет тренерский мостик в «Милане». Согласно информации Tuttosport, в настоящий момент фаворитом на эту должность является Паулу Фонсека. При этом окончательное решение ещё не принято. В стане «россонери» ценят Фонсеку за его опыт работы в Серии А и способность развивать молодых футболистов.

В настоящий момент 51-летний Фонсека тренирует французский «Лилль». Ранее этот специалист работал с «Ромой», «Шахтёром», «Брагой» и другими клубами.

Ранее сообщалось, что «Милан» не готов платить за переход Роберто де Дзерби из «Брайтона» 15 миллионов евро.