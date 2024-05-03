«Милан» хочет пригласить де Дзерби, но есть серьёзная проблема

Летом в «Милане» может смениться главный тренер. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» хотят пригласить Роберто де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном». Впрочем, есть серьёзная проблема – миланский клуб не желает платить 15 миллионов евро. Именно такая опция выкупа прописана в действующем контракте де Дзерби.

Отмечается, что «Милан» будет готов подписать контракт с де Дзерби только в том случае, если будет найден альтернативный способ удовлетворить требования клуба Премьер-лиги.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Сейчас команду тренирует Стефано Пиоли.