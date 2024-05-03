Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович выбрал тренера для «Милана»

03 Мая 2024 • 17:57 Комментировать

Златан Ибрагимович завершил карьеру и вскоре стал советником руководства «Милана». Как сообщает Tuttosport, в настоящий момент швед пытается убедить Тьяго Мотту стать главным тренером «россонери».

Ранее сообщалось о том, что Мотта может перейти из «Болоньи» в «Ювентус». Впрочем, «Милан» хочет перехватить у своего принципиального соперника этого молодого специалиста, и Ибрагимович, который в своё время был одноклубником Мотты, над этим работает.

Отметим, что «Болонья» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Тьяго Мотта Златан Ибрагимович ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.05.24 в 21:45
Торино Торино
Болонья Болонья
2.85 3.05 2.55
Видео
04.05.24 в 19:00
Монца Монца
Лацио Лацио
3.50 3.40 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
17:57 · Италия. Серия А
Ибрагимович выбрал тренера для «Милана»
16:12 · Италия. Серия А
Кварацхелия не планирует покидать «Наполи» слухи
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересован во вратаре «Ювентуса» Щесны
07:46 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я по-прежнему лучший» 2
07:39 · Италия. Серия А
Мотта высказался о борьбе «Болоньи» за Лигу чемпионов
07:23 · Италия. Серия А
Тедеско высказался о возможной работе в «Милане»
03:00 · Италия. Серия А
Камада может сменить «Лацио» на другой клуб Серии А
01:15 · Италия. Серия А
Калюлю может покинуть «Милан»
02 Мая
23:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен удержать Жоржиньо, несмотря на интерес трёх клубов Серии А
22:37 · Италия. Серия А
«Милан» планирует подписать лидера «Астон Виллы»
22:22 · Италия. Серия А
Скамакка не забил лишь в одном матче за «Аталанту» из последних шести
20:32 · Италия. Серия А
​Ибрагимович одобряет кандидатуру Лопетеги
18:58 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала»
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Милан» вышли из гонки за Зиркзее, фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ 3
13:15 · Италия. Серия А
Дзанетти высказался о ситуации с контрактами Бареллы и Мартинеса
Все новости
Рекомендуем