Ибрагимович выбрал тренера для «Милана»

Златан Ибрагимович завершил карьеру и вскоре стал советником руководства «Милана». Как сообщает Tuttosport, в настоящий момент швед пытается убедить Тьяго Мотту стать главным тренером «россонери».

Ранее сообщалось о том, что Мотта может перейти из «Болоньи» в «Ювентус». Впрочем, «Милан» хочет перехватить у своего принципиального соперника этого молодого специалиста, и Ибрагимович, который в своё время был одноклубником Мотты, над этим работает.

Отметим, что «Болонья» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.