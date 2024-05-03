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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия не планирует покидать «Наполи» слухи

03 Мая 2024 • 16:12 Комментировать
Удинезе
...
Наполи
06.05 21:45

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не думает об уходе из клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

При этом источник отмечает, что к грузинскому футболисту есть интерес со стороны нескольких клубов Европы.

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором девяти ассистов.

Трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до середины 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро.

6 мая «Наполи» сыграет на выезде с «Удинезе». Старт поединка запланирован на 21:45 по мск.

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