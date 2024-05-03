Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не думает об уходе из клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

При этом источник отмечает, что к грузинскому футболисту есть интерес со стороны нескольких клубов Европы.

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором девяти ассистов.

Трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до середины 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро.

6 мая «Наполи» сыграет на выезде с «Удинезе». Старт поединка запланирован на 21:45 по мск.