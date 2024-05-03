Ибрагимович: «Я по-прежнему лучший»

Бывший нападающий «Милана» и ряда европейских топ-клубов Златан Ибрагимович высказался о решении завершить игровую карьеру.
«Я перестал играть восемь месяцев назад, сейчас у меня другая жизнь. Признаюсь, мне был непросто принять это решение из-за моего эго. Я мог продолжать, однако решил остановиться. Думаю, что я по-прежнему лучший», - передает слова звездного шведа Football-Italia.
Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры летом прошлого года. Последним клубом нападающего был «Милан». После завершения карьеры Златан получил работу в структуре «россонери».
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