Ибрагимович: «Я по-прежнему лучший»

«Я перестал играть восемь месяцев назад, сейчас у меня другая жизнь. Признаюсь, мне был непросто принять это решение из-за моего эго. Я мог продолжать, однако решил остановиться. Думаю, что я по-прежнему лучший», - передает слова звездного шведа Football-Italia.