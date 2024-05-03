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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Я по-прежнему лучший»

03 Мая 2024 • 07:46 Комментировать

Бывший нападающий «Милана» и ряда европейских топ-клубов Златан Ибрагимович высказался о решении завершить игровую карьеру.

«Я перестал играть восемь месяцев назад, сейчас у меня другая жизнь. Признаюсь, мне был непросто принять это решение из-за моего эго. Я мог продолжать, однако решил остановиться. Думаю, что я по-прежнему лучший», - передает слова звездного шведа Football-Italia.

Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры летом прошлого года. Последним клубом нападающего был «Милан». После завершения карьеры Златан получил работу в структуре «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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